حماة الوطن بالوادى الجديد تعقد مؤتمرا لدعم المرشح عبد الفتاح السيسى

الوادي الجديد- ماهر البهنساوي

نظمت أمانة حزب حماة الوطن بالوادى الجديد، مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك بمقر قاعة مؤتمرات نقابة المعلمين الفرعية بالداخلة، بحضور المهندس عبد الحكم جبالى أمين الحزب بالمحافظة، وإسلام أبو الحسن أمين التنظيم والدكتور جمال حسن أمين مركز الداخلة، ومشاركة الدكتور عبد المنعم حنفى أستاذ الجغرافيا المتفرغ بجامعة بورسعيد وابن مركز الداخلة وعدد كبير من كوادر الحزب، وأهالى مركز الداخلة، وقدم فعاليات المؤتمر الشاعر قدرى عبد العزيز.

وقال المهندس عبد الحكم جبالى امين الحزب بالمحافظة، أن دعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية لفترة انتخابية جديدة هو بمثابة إلتزام وطنى على كل مصرى يدرك خطورة المرحلة وأهمية الحفاظ على المكتسبات التي تحققت فى عهد الرئيس السيسي من أجل جنى ثمار رحلة مثابرة وكفاح من أجل الحفاظ على تلك الإنجازات التاريخية التى تحققت على أرض الواقع مؤكداً على ضرورة المشاركة في الانتخابات من أجل دعم الرئيس السيسي استكمالًا لمنظومة التنمية المستدامة وحفاظاً على ما تم إنجازه من مشروعات تنموية غير مسبوقة فى شتى ربوع الوطن.

وتحدث إسلام أبو الحسن أمين التنظيم بالحزب عن أهمية الخروج إلى صناديق الاقتراع لتأدية الواجب الوطنى فى الانتخابات الرئاسية وتأييد الرئيس السيسي لما حققه من منجزات تاريخية غير مسبوقة وما حققه الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسي من دور محوري فى تحقيق الأمن والاستقرار وانشاء عدد كبير من المشروعات الغير مسبوقة وإنجاز عدد كبير من المبادرات التى ساهمت في القضاء على أخطر المشاكل الصحية والمجتمعية التى كان الشعب المصري يعانى منها على مدار عقود طويلة مشيراً إلى أن الرئيس السيسي هو رجل المرحلة باقتدار ويجب على كل مصري الخروج من أجل دعم الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية كواجب وطنى وردا للجميل من كل المصريين تجاه من اختاروه بالإجماع من أجل نهضة الوطن واستقراره وأمنه فى ظل ما يعانيه العالم من صراعات وتحديات.