حزب مصر الحديثة: ندعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى لأنه رجل المرحلة

المنوفية - محمد فتحى

نظم حزب مصر الحديثة بمحافظة المنوفية ، مؤتمر لدعم المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وأكد نبيل شاهين عضو الهيئة العليا لحزب مصر الحديثة، أن الحزب أعلن دعمه للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى منذ اللحظة الأولى، لأنه رجل المرحلة المقبلة، نظرا لأنه حقق طفرة كبيرة فى شتى المجالات سواء كان فى الصناعة، أو الزراعة، أو الطرق وغيرها فى شتى المجالات.

جاء ذلك المؤتمر الذى ينظمه الحزب بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بحضور المئات من أهالى محافظة المنوفية .

وأضاف، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأجدر على قيادة البلاد خلال الفترة المقبلة فى ظل الظروف والقضايا الداخلية والخارجية، خاصة القضية الفلسطينية التى وقف فيها الرئيس السيسى موقفا صلبا وحكيما لمواجهة تصفيتها، ومحاولة تهجير الشعب الفلسطينى إلى سيناء، واعتبار ذلك خطا أحمر لن يسمح بتجاوزه.

وأشار شاهين إلى أهمية المشاركة الإيجابية بقوة فى الانتخابات الرئاسية، ودعم الرئيس السيسى بقوة لأنه يعكس أصالة الشعب المصرى ومدى وعيه السياسى.