ضبط 151 طن سكر مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء فى المنوفية

أعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عن ضبط كمية قدرها (151) طن سكر مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال الظروف الاقتصادية الراهنة بهدف تحقيق أرباح طائلة على نحو غير مشروع، مشيرا إلى أنه تم التحفظ على كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع.

وأوضح محافظ المنوفية أن الأجهزة التنفيذية وبالتعاون التام مع مباحث التموين تمكنت من ضبط مصنع لتصنيع الحلويات بالمنطقة الصناعية السابعة بمدينة السادات لتجميعه كمية وقدرها (150) طن سكر مدعم مجهول المصدر لاستخدامه فى تصنيع الحلوى، كما تم ضبط سيارة نقل بحوزتها (1) طن سكر مجهول المصدر بغرض بيعها بالسوق السوداء.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية وبالتعاون التام مع مديريات التموين والصحة والطب البيطرى بتكثيف الحملات ورصد المخالفات وضبط الأسعار والتأكد من مدى الالتزام بالقرارات التموينية، والتصدى لحالات الغش التجارى واحتكار السلع والاطمئنان على صلاحية السلع المعروضة بالأسواق لاتخاذ اللازم تحقيقا للصالح العام.