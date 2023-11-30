اليوم السابع
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الخميس، 30 نوفمبر 2023 10:40 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حبس المتهم بقتل عامل نظافة بسيارة فى منشأة ناصر 4 أيام

الخميس، 30 نوفمبر 2023 10:00 م
حبس المتهم بقتل عامل نظافة بسيارة فى منشأة ناصر 4 أيام أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بصدم عامل نظافة بسيارته وتسبب في وفاته ولاذ بالفرار. 
 
وطالبت النيابة بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، كما أمرت بتحليل عينة من الدم لبيان تعاطيه المواد المخدرة من عدمه، واستدعت شهود عيان لسؤالهم حول الواقعة. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة، أن الأجهزة الأمنية تلقت إخطارا بوفاة عامل نظافة متأثرا بإصابته أثر اصطدام سيارة نقل مجهولة به لاذت بالفرار، وتكثيف الجهود أمكن ضبط المتهم إعترف بإرتكابه الواقعة، وعلل إنصرافه من مكان الحادث خشية تعدى المواطنين عليه.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






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