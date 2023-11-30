تقرير: 2024 سيشهد المزيد من ارتفاع درجات الحرارة عالميا

كتبت ريم عبد الحميد

قالت منظمة الأرصاد الجوية العالمية إن عام 2023 قد حطم الأرقام القياسية الخاصة بالمناخ، ومن المتوقع أن يكون الأكثر سخونة منذ بدء القياسات، مع وصول الغازات الدفيئة ومستويات سطح البحر إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وانخفاض الجليد البحرى فى القطب الجنوبى إلى مستويات قياسية، وهو النمط المتوقع أن يستمر فى عام 2024.

وبحسب ما ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز، فإن المنظمة ذكرت أن ظاهرة النينو المناخية التى بدأت هذا العام، من المرجح أن تؤدى إلى مزيد من الارتفاع فى درجة الحرارة عام 2024 لأن لديها أكبر تأثير على درجات الحرارة العالمية بعد أن تصل إلى ذروتها. وأضافت المنظمة أن الأعوام من 2015 إلى 2023 كانت الأكثر دفئا على الإطلاق.

وأضافت المنظمة إن العالم قد شهد ما وصفته بـ "النشاز الذى يصم الآذان" من الأرقام القياسية التى تم كسرها فى عام 2023.

وكان معدل ارتفاع مستوى سطح البحر من عام 2013 إلى عام 2022 أكثر من ضعف ما تم تسجيله بين عامي 1993 و2022، وهو العقد الأول من سجل الأقمار الصناعية، بسبب استمرار ارتفاع درجة حرارة المحيطات وذوبان الأنهار الجليدية والصفائح الجليدية.

وأوضح بيترى تالاس، الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن هذا أكثر من مجرد إحصائيات، محذرا من أننا نخاطر بخسارة السباق لإنقاذ الأنهار الجليدية والسيطرة على ارتفاع مستوى سطح البحر.

وقالت فاينانشيال تايمز إن التقرير المقلق لمنظمة الأرصاد الجوية العالمية يأتى فى الوقت الذى تجتمه فيه وفود 200 دولة فى دبلة للمشاركة فى قمة المناخ كوب 28، والتى تستمر لأسبوعين.

وكان تقرير صادر عن الأمم المتحدة هذا الشهر قد وجد أن العالم فى طريقه لارتفاع يصل إلى 2.9 درجة مئوية لدرجات الحرارة، وهو رقم أعلى بكثير من المستويات المتفق عليها فى مؤتمر باريس.