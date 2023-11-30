بيت العائلة المصرية ببرلين يدعو الجالية بألمانيا للمشاركة بانتخابات الرئاسة

كتب محمود راغب

وجه بيت العائلة المصرية فى برلين رسالة لأبناء الجالية المصرية فى ألمانيا، بأهمية النزول والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية 2024 من غدا الجمعة ولمدة 3 أيام، قال خلالها: "انزل وشارك صوتك أمانة.. منتظركم بكرة الجمعة والسبت والأحد فى السفارة المصرية فى برلين".

وقال علاء ثابت رئيس بيت العائلة المصرية ببرلين: "منتظرينكم أيام الانتخابات الثلاثة الجمعة والسبت والأحد ولازم كلنا نكون إيجابيين ونظهر للعالم مصر وشعب مصر الواعى.. هننزل ونشارك واجب وطنى لا تتخاذل واختار رئيسك انزل فى برلين وفرانكفورت وهامبورج".

ومن جانبها، دعت منى على السيد مسؤلة لجنة المرأة فى بيت العائلة المصرية فى ألمانيا: "هننزل ونشارك تعالوا انتوا وولادكوا وأحفادكوا مصر تستحق مننا الكثير من أجل استكمال المشاريع وحياة كريمة وغيرها من تغير ملموس على أرض بلدنا مصر الحبيبة".

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وتعد نيوزيلندا أول دولة تفتح فيها السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين، حيث يوجد فرق توقيت بين مصر ونيوزيلندا بمقدار 11 ساعة كاملة، وتقع نيوزيلندا فى جنوب غرب المحيط الهادئ وتتكون من جزيرتين رئيسيتين بجانب مجموعة جزر صغيرة وعاصمتها ويلينجتون.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى قرارًا بتشكيل اللجنة العامة المشرفة على لجان الانتخاب بالخارج.

وتكون مهمة اللجنة استقبال جميع نتائج اللجان الفرعية فى مقر البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، وإعداد الحصر العددى لمن شاركوا في التصويت وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وما حصل عليه كل مرشح، وتقوم اللجنة بإرسال العدد الحصرى إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإضافته إلى نتيجة الداخل وإعلانها رسيما من قبل الهيئة يوم 18 ديسمبر.