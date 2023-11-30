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بدء صرف معاشات ديسمبر من ماكينات الصراف الآلى غدا

الخميس، 30 نوفمبر 2023 07:00 ص
بدء صرف معاشات ديسمبر من ماكينات الصراف الآلى غدا صرف معاشات - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدا الجمعة، صرف معاشات ديسمبر 2023 من ماكينات الصراف الآلي التابعة لفروع بنك ناصر الاجتماعي مع صرف المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه.
 
وكانت وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت تنفيذ قرار صرف مضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها لتصبح 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، وتم الصرف بأثر رجعى اعتبارا من شهر أكتوبر 2023
 
 ويأتي ذلك في الوقت الذى حدد فيه  قانون التأمينات الاجتماعية ضوابط تنظم الجمع بين أكثر من معاش، أو المعاش والدخل من عمل أو مهنة، بالنسبة للمستحقين للمعاش فى حالة وفاة صاحب المعاش والمؤمن عليه، وهم "الأرملة، الأخوة، الأخوات، الأبناء، الوالدين " وفقا للضوابط .

 







وزارة التضامن

معاشات ديسمبر

زياد المعاشات

منحة أصحاب المعاشات

زيادة المعاش

شروط صرف المعاشات



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