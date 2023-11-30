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بدء اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 10:31 ص
بدء اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة اجتماع الحكومة - ارشيفية
كتبت هند مختار

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بدأ منذ قليل اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بالعاصمة الادارية الجديدة لمنافشة عدد من الملفات.
 
 
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعاً، مع باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لمتابعة عدد ملفات عمل الجهاز.
 
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في المساهمة في تحقيق مستهدفات مصر من زيادة لمعدلات التشغيل وإتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة، وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، ووصولا لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، وذلك بالنظر لما يمثله قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أهمية لمختلف الاقتصاديات.
 
 






اجتماع الحكومة

العاصمة الادارية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى




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