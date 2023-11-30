وقال بايدن إنه منذ أواخر أكتوبر عملت واشنطن مع شركائها والمنظمات الدولية لتوصيل المساعدات للمدنيين فى غزة، ما أدى إلى دخول أكثر من ألفى شاحنة محملة بالغذاء والمياه والمعدات الطبية والوقود إلى القطاع"، حسبما ذكرت قناة (الحرة الأمريكية) الخميس.

يذكر أن مستشار الأمن القومى الأمريكى جيك سوليفان، أعلن في وقت سابق، أن الولايات المتحدة سوف تنقل ما يزيد عن 54 ألف رطل من المواد الطبية والمساعدات الغذائية جوا لتسليمها للمدنيين في غزة.