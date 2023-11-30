وفي الأثناء، وصل وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، فجر الخميس، للضغط باتّجاه تمديد الهدنة بين الدولة العبرية وحركة حماس وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وهذه ثالث زيارة لبلينكن إلى الشرق الأوسط - والسادسة له إلى إسرائيل - منذ بدء الحرب بين حماس والدولة العبرية في السابع من تشرن أكتوبر، وهي تأتي قبيل ساعات من انتهاء مفاعيل هدنة مؤقتة تعمل الأطراف المعنية بصورة حثيثة على تمديدها.