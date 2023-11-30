وكالات

قال الرئيس الأمريكى جوبايدن، الأربعاء، إنه عازم على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة، وذلك بعد إطلاق سراح الأمريكية ليئات بينين.

ونقلت رويترز عن بايدن قوله في بيان أصدره البيت الأبيض "لا نزال عازمين على ضمان إطلاق سراح كل شخص احتجزته حماس خلال هجومها الإرهابي الوحشي على إسرائيل في 7 أكتوبر، بما في ذلك أفيف زوج ليئات".