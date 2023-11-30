قال الرئيس الأمريكى جوبايدن، الأربعاء، إنه عازم على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" في غزة، وذلك بعد إطلاق سراح الأمريكية ليئات بينين.
ونقلت رويترز عن بايدن قوله في بيان أصدره البيت الأبيض "لا نزال عازمين على ضمان إطلاق سراح كل شخص احتجزته حماس خلال هجومها الإرهابي الوحشي على إسرائيل في 7 أكتوبر، بما في ذلك أفيف زوج ليئات".
وفي الأثناء، وصل وزير الخارجية الأمريكى أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، فجر الخميس، للضغط باتّجاه تمديد الهدنة بين الدولة العبرية وحركة حماس وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
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