بابا الفاتيكان: آمل في (كوب 28) تقديم مداخلات لتحقيق الخير العام

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أعرب بابا الفاتيكان البابا فرنسيس، اليوم الخميس، عن الأمل بأن يطرح المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، مداخلات تحقق الخير العام.



وقال البابا -وفق حسابه الرسمي على منصة "إكس" تويتر سابقا -: "آمل ممن سيقدمون مداخلات في (كوب 28) أن يكونوا استراتيجيين قادرين على التفكير في الخير العام ومستقبل أبنائهم، بدلاً من المصالح المحددة لبلد ما أو شركة ما؛ فيظهروا هكذا نُبل السياسة لا عارها".

وفى سياق آخر، أعلن مؤتمر الأطراف "كوب 28"، المنعقد فى الإمارات العربية المتحدة تبنى قرار بإنشاء صندوق الخسائر والأضرار لتعويض الدول الأكثر تضررا من تغير المناخ، والموافقة على اتفاقية بشأن ترتيبات صندوق مواجهة الكوارث المناخي.

من جهتها أعلنت بريطانيا بأنها ستسهم بما يصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني في صندوق كوارث المناخ، كما أعلنت الولايات المتحدة بأنها ستسهم بمبلغ 17.5 مليون دولار في صندوق كوارث المناخ، أعلنت كل من ألمانيا والإمارات، بأنهما ستسهمان كل منهما بمبلغ 100 مليون دولار فى ترتيبات صندوق كوارث المناخ.

كان سلطان الجابر رئيس مؤتمر الأطراف 28، قد ثمن ما قامت به مصر خلال دورة COP27، مؤكدا أن العالم وصل إلى مفترق طرق بشأن تغير المناخ .

دعا "الجابر" خلال افتتاح الدورة الـ 28 لمؤتمر الأطراف المنعقد في الامارات العربية المتحدة، إلى تسريع العمل بحلول 2030 بشأن مواجهة تغير المناخ، مضيفا:" يجب علينا الانتقال إلى مرحلة العمل بشأن المناخ ".