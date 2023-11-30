انطلاق الجلسة الافتتاحية لقمة المناخ بدبى Cop28 ظهر اليوم

كتبت منال العيسوي

منذ الصباح الباكر ويتوافد المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ( COP28 ) في دولة الإمارات العربية المتحدة، والوصول لمكان انعقاد المؤتمر فى مدينة اكسبو دبى عبر المسارات المرورية الخاصة بالمنطقة التى ستنطلق فيها الفاعليات، والتسجيل، ويتضمن الجدول الزمنى لليوم الخميس 30 نوفمبر 23 ما يلى:

14:00 - 15:00

الجلسة الافتتاحية العامة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، يليه افتتاح مؤتمر الأطراف

15:00 - 18:00

عند الانتهاء من الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف 28/مؤتمر الأطراف العامل المعني بتغير المناخ 18/مؤتمر الأطراف العامل الخامس، تعقد الجلسة العامة الافتتاحية للدورة التاسعة والخمسين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، يليها افتتاح الدورة التاسعة والخمسين للهيئة الفرعية للتنفيذ، تليها الجلسة العامة المشتركة للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف، والدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف العامل بوصفه اجتماع الأطراف في بروتوكول كيوتو، والدورة الخامسة لمؤتمر أطراف اتفاق باريس، والدورة التاسعة والخمسين للهيئة الفرعية للمشورة العلمية والتكنولوجية، والدورة التاسعة والخمسين للهيئة الفرعية للتنفيذ لتناول البيانات.