انتخابات الرئاسة 2024.. سفير مصر ببروكسل يؤكد إنهاء الاستعداد لعملية التصويت

وكالات

أكد السفير بدر عبد العاطى سفير مصر لدى بلجيكا ودوقية لوكسمبورج، أن كافة الأمور المتعلقة بعملية التصويت للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية التي ستبدأ غداً الجمعة في التاسعة صباحاً بتوقيت بلجيكا، تسير بشكل جيد، حيث أنهت السفارة كافة الإجراءات الفنية واللوجيستية، متوقعاً مشاركة "طيبة" من أعضاء الجالية.

وقال عبد العاطى في تصريح خاص، إن السفارة تلقت كافة التعليمات الخاصة بالعملية الانتخابية والإجراءات من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم بالفعل تنفيذها بالكامل، وفقاً لقرار الهيئة رقم 26 لسنة 2024 بشأن قواعد واجراءت تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية، موضحاً ان السفارة استلمت أجهزة "التبليت" الخاصة بالتصويت، وتم تشغيلها وإجراء الاختبارات عليها استعداداً لبدء التصويت صباح غداً الجمعه، وتم بالفعل التأكد من عملها بكفاءة، كما تم طباعة أوراق التصويت وختمها بخاتم البعثة الدبلوماسية.

وأشار عبد العاطى إلى الجاهزية الكاملة من جانب سفارة مصر ببلجيكا لاستقبال كافة أعضاء الجالية ببلجيكا وأيضاً دوقية لوكسمبورج، بداية من التاسعة صباح الغد الجمعه بتوقيت بلجيكا، وحتى التاسعة مساء ولثلاثة أيام، مشيراً إلى التصويت سيكون ببطاقة الرقم القومى أو جواز سفر سارى متضمن الرقم القومى، موضحاً أن هناك مرونة كاملة في عملية التصويت وفقاً لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، فيحق لأى مواطن بالخارج أن يشارك في الانتخابات، فأى مواطن موجود في بلجيكا أو دوقية لوكسبورج بشكل مؤقت لغرض السيالحة او التجارة او العمل، من حقه المشاركة والتصويت طالما أن اسمه مسجل في قاعدة البيانات الخاصة بالناخبين كما وردت بالهيئة الوطنية، حيث سيتم مراجعة كل أسم وفقاً لقاعدة البيانات التي تم تغذية التابليت المسلم للسفارة بها.

وشدد عبد العاطى، على أن السفارة قامت بعدد من الإجراءات التي تضمن سير العملية التصويتية بشكل سلس وبدون اى عوائق، فقد تم التواصل مع كل الأعضاء البارزين من الجالية، وابلاغهم بكل القواعد التنظيمية للعملية الانتخابية، كما تم التأكيد والتشديد علي أهمية ممارستهم لحقهم الدستورى في التصويت بهذا الاستحقاق الدستورى الهام، كما قامت السفارة بوضع القواعد المنظمة داخل البعثة وتم استخدام كل وسائل التواصل الاجتماع للوصول لاكبر عدد ممكن من ابناء الجالية، مشيراً إلى أن السفارة أيضاً أخطرت وسائل الاعلام المصرية المتواجدة ببلجيكا باجراءات التغطية، وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات، التي منحت السفير باعتباره رئيس اللجنة الانتخابية داخل السفارة السلطة التقديرية للتغطية الإعلامية خاصة من إعلام الدولة المتواجد بها السفارة، مؤكداً أن العنوان الرئيسى للانتخابات الرئاسية هو الشفافية الكاملة.

كما أشار عبد العاطى إلى أن السفارة تلقت قائمة بأسماء مندوبى المرشحين في الانتخابات الرئاسية الحاصلين على موافقات من الهيئة للسماح بتواجدهم داخل المقر الانتخابى بالسفارة لمتابعة التسويت ثم الفرز والحصر عقب انتهاء التصويت في اليوم الثالث، كما تلقت السفارة قائمة الشخصيات المسموح لها بمتابعة الانتخابات، وسيتم السماح بتواجدهم.

وأكد السفير بدر عبد العاطى، أنه تم التواصل أيضاً مع أعضاء الجالية بلوكسبمورج، الذين ابدوا استعدادهم للقدوم إلى مقر السفارة ببروكسل، والمشاركة رغم أن دوقية لوكسمبورج تبعد 200 كيلو متر عن بروكسل، لكنهم أكدوا حرصهم على أداء واجبهم الوطنى في العملية الانتخابية، متوقعاً أن يشهد يومى السبت والأحد مشاركة فعالة، خاصة أنهم إجازة رسمية في بلجيكا ودوقية لوكسمبورج.

وحول فرز الأصوات، قال السفير بدر عبد العاطى، أن عملية الفرز والحصر ستتم بعد انتهاء التصويت في التاسعة مساء الاحد المقبل بتوقيت بلجيكا، حيث سيتم البدء الفوري بالفرز والحصر العددى لمن ادلوا بأصواتهم، وتحديد الأصوات الباطلة والصحيحة، وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، ثم تدوين ذلك في محاضر الجرد والفرز وارسالهما في الحقيقة الدبلوماسيبة إلى وزارة الخارجية التي ستقوم بدورها بإرساها للهيئة الوطنية للإنتخابات، لتقوم بجرد وحصر كافة الأرقام وإعلانها.