"النار الزرقاء" تظهر أعلى بركان بإندونيسيا وتفاجئ السياح ..فيديو

فاطمة شوقى

ظهرت النار التي تخرج من بركان كاواه إيجين في إندونيسيا باللون الأزرق والتي أطلق عليها "ظاهرة النار الزرقاء " وهى التي اثارت جدلا واسعا في البلاد، حسبما قالت صحيفة "الديسكونثيرتو" الكولومبية.

وأشارت الصحيفة إلى أن غاز الكبريت اتحد من مركز الأرض مع الأكسجين من الهواء عند طرده من بركان كاواه إيجين في إندونيسيا، مما يخلق ظاهرة صادمة تتمثل في النار الزرقاء، لا يمكن رؤيتها إلا في ظلام الليل.

وتظهر مقاطع الفيديو التي انتشرت هذا الأسبوع واحدة من أكثر الظواهر البركانية إثارة للدهشة: النار الزرقاء أصبحت مثل الأنهار تتدفق على سفوح بركان كاواه إيجين في إندونيسيا. يتحد غاز الكبريتيك الذي يأتي من أحشاء الكوكب مع الأكسجين لتكوين اللون الازرق.

وتشهد اندونيسيا ثوران عدة براكين منذ بداية العام الجارى ، منها بركان جبل "ميرابى" الإندونيسى ا ، ما أدى إلى انبعاث الحمم البركانية على بعد أكثر من كيلومترين من فوهة البركان، حيث أن نشاط ميرابي زاد بشكل طفيف خلال الأيام القليلة الماضية، إلا أن هذه الأنواع من الزيادات تحدث غالبا في الجبل.

ويشار إلى أن "ميرابي" هو أحد أكثر البراكين نشاطا في إندونيسيا ويبلغ مستوى التحذير به الدرجة الثانية. ووقع آخر ثوران عنيف للبركان عام 2010 وتسبب في مقتل أكثر من 350 شخصا.

وأفاد مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في إندونيسيا، بحدوث ثوران بركاني في جبل أناك كراكاتو الواقع في مقاطعة لامبونج غرب البلاد، نافثًا سحابة ضخمة من الرماد البركاني وصل ارتفاعها إلى 2500 متر.