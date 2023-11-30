اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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الكويت: إعفاء الأطفال مرضى السرطان غير الكويتيين من الرسوم الصحية

الخميس، 30 نوفمبر 2023 10:21 م
الكويت: إعفاء الأطفال مرضى السرطان غير الكويتيين من الرسوم الصحية الكويت
أ ش أ

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أصدر وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي قرارًا بإعفاء الأطفال مرضى السرطان غير الكويتيين من كافة رسوم وأجور الخدمات الصحية المقدمة بكافة المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية الخاصة بعلاج ومتابعة أمراض السرطان والأمراض المرتبطة بها.


وذكرت وزارة الصحة الكويتية - في بيان اليوم الخميس أن القرار اشترط أن يكون قد تم التشخيص المبدئي للأطفال غير الكويتيين داخل الكويت ولديهم إقامة سارية وأن لا يزيد عمر الطفل في تشخيصه الأولى على 16 سنة، ويستمر الإعفاء لحين بلوغه عمر 18 سنة. 







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