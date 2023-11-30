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القاهرة الإخبارية: تمديد هدنة غزة بنفس الشروط السابقة بجهود مصرية- قطرية

الخميس، 30 نوفمبر 2023 09:15 ص
القاهرة الإخبارية: تمديد هدنة غزة بنفس الشروط السابقة بجهود مصرية- قطرية الدمار فى غزة
(أ ش أ)

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أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، بأنه بجهود "مصرية- قطرية"، تم تمديد الهدنة فى قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لنفس الشروط السابقة.

وكانت "الهدنة الإنسانية المؤقتة" فى قطاع غزة قد بدأت صباح الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023 لمدة أربعة أيام، بعد أن اتفق الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على بنودها التفصيلية بوساطة مصرية قطرية ورعاية أمريكية.. وبموجبها يتم تبادل 50 محتجزا في غزة مقابل تحرير 150 أسيرا فلسطينيا بالسجون الإسرائيلية، وإدخال 130 ألف لتر سولار و4 شاحنات من الغاز عبر ميناء رفح البرى إلى قطاع غزة ، وتدفق المساعدات الإنسانية من مصر إلى القطاع بحيث يتم يوميا إدخال 200 شاحنة محملة بالمواد الغذائية والأدوية والمياه وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وتم تمديد "الهدنة" لمدة يومين إضافيين بذات الشروط، ويتم خلالهما الإفراج عن المزيد من المحتجزين بغزة والأسرى الفلسطينيين، حيث ينص اتفاق التمديد على الإفراج عن 10 من المحتجزين من النساء والأطفال مقابل 30 من الأسرى الفلسطينيين فى كل يوم؛ ليصبح الإجمالي 20 إسرائيليا مقابل 60 فلسطينيا.

 

 







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