الفنان كمال أبو رية يستعرض إنجازات الدولة بمؤتمر "حماة الوطن" ببورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

رصد الفنان المصري كمال أبو رية إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كافة القطاعات ومن أهمها الصحة والتعليم، وذلك خلال المؤتمر الحاشد الذي نظمه حزب حماة الوطن بمحافظة بورسعيد.

وأكد الفنان كامل أبو رية، خلال ظهوره مع عدد من الأطفال حاملين الأعلام المصرية بعد أداء استعراض غنائي بعنوان "مستقبلنا معاك"، على أن الصحة تم فيها بناء مستشفيات جديدة وتطوير قديمة، وانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك التعليم من بناء مدارس جديدة، وكذلك مشروع حياة كريمة وغيرها.

وتم عرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك مع انطلاق المؤتمر الجماهيري الحاشد، بالمركز الثقافي في نطاق حي الشرق، وذلك بحضور الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، بحضور اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، واللواء سمير فرج، الخبير الاستراتيجي، الدكتور أيمن إبراهيم، رئيس جامعة بورسعيد، ولفيف من قيادات الحزب وأعضائه وعدد من الشخصيات العامة.

واستعرض المؤتمر الجماهيري الحاشد ببورسعيد إنجازات الرئيس السيسي في جميع القطاعات الخدمية وتسليط الضوء على المشروعات العملاقة على أرض مصر ومحافظة بورسعيد، وجهود الدولة المصرية في القضايا المهمة إبرازها موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينيه، وكذلك التحديات التي تواجهها الدولة والجهود المبذولة من الرئيس لتحقيق التنمية في ربوع مصر.

ودعا المشاركون في المؤتمر إلى ضرورة الاحتشاد أيام الانتخابات في 11 و12 و13 ديسمبر القادم، لتجديد الثقة ودعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة رقم 1 رمز النجمة، لكى يشاهد العالم أن الشعب المصري يلتف حول رئيسه ويقف خلفه صفا واحدا.