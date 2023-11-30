العاهل الأردنى يعقد اجتماعا طارئا فى عمان لبحث الاستجابة الإنسانية لأهالى غزة

عقد العاهل الاردنى الملك عبد الله الثانى اجتماعا طارئا في عمان لتنسيق الاستجابة الإنسانية بغزة بمشاركة قادة منظمات دولية ووكالات الأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المساعدات التى يتم إيصالها حاليا لا تغطى الاحتياجات الإغاثية على الأرض، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
العاهل الأردنى يعقد اجتماعا طارئا فى عمان لبحث الاستجابة الإنسانية لأهالى غزةالخميس، 30 نوفمبر 2023 08:28 م
العاهل الاردنى
رامى محيى الدين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة