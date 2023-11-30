الطريقة الآمنة لاستخدام الميكرويف فى الطهي والتسخين

كتبت فاطمة ياسر

أصبح الميكرويف جهاز لا غنى عنه في المطابخ الحديثة، والسبب سرعة الطهي، وتسخين الطعام، وأكد التقرير المنشور عبر موقع timesofindia أن استخدامه بطريقة خاطئة يؤثر على الصحة العامة ومنها:

-تدهور القيمة الغذائية حال التسخين السريع جدا

يتم تسخين الطعام بالحرارة عن طريق إنتاج موجات كهرومغناطيسية تزعج الدائرة الغذائية للطعام، ويمكن أن يؤدي هذا التسخين السريع إلى فقدان الفيتامينات في الماء مثل فيتامين C وبعض فيتامينات B .

-تكوين المركبات الضارة

يمكن أن يؤدي تسخين الطعام في أوعية بلاستيكية معينة إلي إطلاق مواد سامة في الطعام، ولذا يجب استخدام أواني أو أوعية آمنة عند التسخين به لتقليل المخاطر الصحية.

-التدفئة غير المتكافئة

الميكرويف يقوم بتسخين الطعام بشكل غير متساوي وهذا قد يؤدي لضرر بسلامة الأغذية، وقد تعيش البكتيريا في المناطق الأكثر برودة، والحل تحريك الطعام أو تدويره أثناء استخدام الميكروويف لتعزيز التسخين الموحد وتقليل مخاطر استهلاك أجزاء غير مطبوخة جيدًا.

-احتمالية تسرب الإشعاع

في حين أن الميكرويف مصمم بمميزات أمان لمنع تسرب الإشعاع للطعام إلا أنه من الممكن حدوث هذا مما يتسبب في التعرض للتسمم، ومشاكل صحية أخري، ولذا يجب عليك فحص الأبواب والأختام الخاصة بالميكرويف.

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