الالتهاب الرئوى وطرق الوقاية بعد ارتفاع عدد الأطفال المصابين فى الصين

كتبت إيناس البنا

أحدث ارتفاع أعداد المصابين بالالتهاب التنفسى المنتشر في الصين قلق كبير في جميع أنحاء العالم، حيث قد أبلغت السلطات الصينية خلال الشهر الجارى ارتفاع حالات الإصابة بالتهاب رئوى غامض بين الأطفال، وأرجعت ذلك إلى رفع قيود وانتشار مسببات الأمراض المعروفة، مثل الأنفلونزا، والفطريات الرئوية (عدوى بكتيرية شائعة تصيب عادةً الأطفال الأصغر سنًا)، والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، وفيروس كورونا حسبما ما تقول منظمة الصحة العالمية (WHO).

ما هو الالتهاب الرئوي ؟

وفقا لموقع " onlymyhealth"، فأن أي عدوى في الرئة تسمى الالتهاب الرئوي، وتتسبب في ظهور أعراضًا خفيفة مثل السعال الخفيف والخمول والصداع والحمى المنخفضة الدرجة والقشعريرة تسببها عادةً بعض الفيروسات والبكتيريا.

وفقًا للتقارير، يحدث الالتهاب الرئوي عادةً بسبب بكتيريا تسمى "المفطورة الرئوية"، والتي قد تكون السبب وراء تفشي المرض الحالي في الصين، وقالت هيئة الصحة الصينية أن أي شخص يمكن أن يتعرض للإصابة إلا أن هذا النوع من الالتهاب الرئوي الناتج عن الميكوبلازما يظهر بشكل متكرر عند الأطفال.

الحالة الظاهرة حاليا في الصين، هي شكل خفيف من الالتهاب الرئوي وعادة ما تتحسن خلال 5-7 أيام، ونادرًا ما يهدد الحياة، إلا في مجموعة فرعية معينة من الأشخاص الذين يعانون من انخفاض المناعة، أو أمراض الشعب الهوائية التفاعلية، أو كبار السن قد يتأثرون بها.

أعراض الالتهاب الرئوي

بعض الأعراض الشائعة للالتهاب الرئوي الظاهر في الصين:

سعال

حمى

التهاب الحلق

صداع

سيلان الأنف

ألم الأذن

ألم في الصدر من السعال

هل هو معد؟



يمكن أن يكون معديا وينتشر من خلال قطرات محمولة جوا تنتقل عن طريق الاتصال الوثيق، ويقترح موقع WebMD أنك قد تكون معديًا للأمراض لمدة تصل إلى 10 أيام

اجراءات وقائية ضد الالتهاب الرئوى



لتقليل خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي، أدرجت جمعية الرئة الأمريكية (ALA) بعض التدابير الوقائية، وتشمل هذه:

- الحصول على لقاح الأنفلونزا كل عام للوقاية من الإصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن الأنفلونزا

- التأكد من تحديث لقاح السعال الديكي

- ممارسة الرياضة، وتناول نظام غذائي متوازن، والحصول على قسط كاف من النوم

- غسل يديك بشكل متكرر وشامل

- الإقلاع عن التدخين

- تغطية فمك عند السعال أو العطس

- علاوة على ذلك، يمكنك ارتداء الكمامات وتجنب الأماكن المزدحمة.

​علاج الإلتهاب الرئوي؟



يشمل المضادات الحيوية، وخافضات الحرارة، وشرب الكثير من الماء، والراحة، والعلاج الداعم مثل شراب السعال، واستنشاق البخار، ومضادات الهيستامين.