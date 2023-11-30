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الأمين التنفيذى للأمم المتحدة للمناخ: تجديد موارد "المناخ الأخضر" أولوية

الخميس، 30 نوفمبر 2023 01:38 م
الأمين التنفيذى للأمم المتحدة للمناخ: تجديد موارد "المناخ الأخضر" أولوية سمون ستيل الامين التنفيذي لمؤتمر للمناخ
كتبت : هند المغربي

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أكد سيمون ستيل، الأمين التنفيذي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ إن تجديد موارد صندوق المناخ الأخضر، ومضاعفة الموارد المالية اللازمة للتكيف وتشغيل صندوق الخسائر والأضرار، أساس مواجهة التغيرات المناخية لافتا الي انها أمور أساسية للحفاظ على درجة حرارة 1.5 درجة مئوية "

وقال المسؤول الأممي لاتفاقية المناخ "بينما يغادر الزعماء دبي بعد القمة الافتتاحية، فإن رسالتهم إلى مفاوضيهم يجب أن تكون واضحة بنفس القدر: لا تعودوا إلى الوطن دون التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يحدث فرقا حقيقيا"مضيفا "يجب على قادة العالم أن يوفوا بالرسالة".

وأَضاف المسؤول الأممي الحقيقة هي أنه بدون تدفق المزيد من التمويل إلى البلدان النامية، فإن ثورة الطاقة المتجددة ستظل سرابًا في الصحراء مضيفا : "يجب على COP28 أن يحولها إلى حقيقة".

وأوضح المسؤول الأممي سيكون التقدم في تمويل المناخ في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28) حاسماً لبناء الثقة في مجالات التفاوض الأخرى وإرساء الأساس لـ "هدف جماعي كمي جديد" أكثر طموحاً لتمويل المناخ، والذي يجب أن يتم تنفيذه في العام المقبل. كما أنه سيمهد الطريق للانتقال العادل والشامل إلى الطاقة المتجددة والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وفي مواجهة الصراعات والتوترات المتزايدة في جميع أنحاء العالم، أكد ستيل على الحاجة إلى جهود تعاونية لمكافحة تغير المناخ، وهو مجال يمكن للدول أن تعمل فيه معًا بشكل فعال لضمان مستقبل مستدام لكل من الناس والكوكب.

 

 







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