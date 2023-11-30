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غادة والى تشارك فى COP28 بدبى وتسلط الضوء على جرائم البيئة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 12:08 م
غادة والى تشارك فى COP28 بدبى وتسلط الضوء على جرائم البيئة دكتورة غادة والي
كتبت : هند المغربي

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أكدت الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة أنها ستشارك في COP28  وذلك لتسليط الضوء على العلاقة بين الجرائم التي تؤثر على البيئة وسيادة القانون والحاجة إلى استجابات العدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة للمناخ.

ولفتت دكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إلي أنه لم يعد تغير المناخ كابوسا محتملا للمستقبل. إنه يؤذى الناس والكوكب.

يذكر أن مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ يجتمع فيه العالم للاتفاق علي طرق لمعالجة أزمة المناخ، مثل الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية، ومساعدة المجتمعات الضعيفة على التكيف مع آثار تغير المناخ، وتحقيق صافي الصفر. الانبعاثات بحلول عام 2050 حيث ينطلق COP28 من اليوم وحتي 12 ديسمبر في مدينه دبي بالأمارات العربية لمناقشه خطط الدول في مواجهه التغيرات المناخية التي تؤثر علي العالم

حيث تتسلم الإمارات العربية رئاسة المؤتمر من مصر بعد أن عقدت الدورة الـ 27 لمؤتمر الأطراف (COP27) العام الماضي بمدينة شرم الشيخ وتم الاتفاق علي  عدد من الخطوات الهامة لمواجهة التغيرات المناخية و تحقيق العدالة المناخية.

 

 

 







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