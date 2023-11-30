رام الله (أ ش أ)

استُشهد ثلاثة فلسطينيون، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى، عند المدخل الشمالى لمدينة القدس المحتلة.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص صوب فلسطينيين بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار صوب مستوطنين في محطة انتظار حافلات، وسائق المركبة التي كانت تقلهما، ما أدى إلى استشهادهم على الفور. وأشارت المصادر ذاتها، إلى مقتل اثنين من المستوطنين، فيما أصيب 7 آخرون بجروح، وصفت بين المتوسطة والخطيرة، جراء عملية إطلاق النار.

وفى وقت سابق، استشهد، فجر الخميس، شاب فلسطينى وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال مواجهات أمام سجن "عوفر" العسكرى، فى بلدة بيتونيا غربي رام الله، حيث تم الإفراج عن نصف الدفعة السادسة من المُعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي بموجب "صفقة التبادل".

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد الشاب فادي مؤيد بدران (21 عامًا) من قرية بيت عور التحتا غرب رام الله، مُتأثرًا بإصابته بالرصاص الحي في الصدر، كما أصيب 4 بالرصاص الحي أمام سجن "عوفر" العسكري.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري في بلدة بيتونيا، وصولا إلى دوار المدارس وسط البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع المواطنين.

وفجر اليوم، أفرجت سلطات الاحتلال عن 30 معتقلا فلسطينيا، بينهم 15 امرأة و15 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة.

ونقلت حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، 15 من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى رام الله، في حين تم الإفراج عن 8 معتقلين مقدسيين من "المسكوبية" إلى منازلهم، إضافة إلى الإفراج عن 7 معتقلات من داخل أراضي الـ48.