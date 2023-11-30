وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن جيش الاحتلال أطلق الرصاص صوب فلسطينيين بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار صوب مستوطنين في محطة انتظار حافلات، وسائق المركبة التي كانت تقلهما، ما أدى إلى استشهادهم على الفور.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى مقتل اثنين من المستوطنين، فيما أصيب 7 آخرون بجروح، وصفت بين المتوسطة والخطيرة، جراء عملية إطلاق النار.