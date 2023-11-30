استشهاد فلسطينيين اثنين ومقتل مستوطنين وإصابة 7 فى إطلاق نار بالقدس المحتلة

كتب سمير حسنى

استشهد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق النار عليهم، بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار فى القدس المحتلة.

فيما أعلنت الشرطة الاسرائيلية، مقتل مستوطنين اثنين، وإصابة 7 آخرين بينهم 4 إصابات خطيرة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.