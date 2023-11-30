اليوم السابع
Ads
الخميس، 30 نوفمبر 2023 09:30 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

استشهاد فلسطينيين اثنين ومقتل مستوطنين وإصابة 7 فى إطلاق نار بالقدس المحتلة

الخميس، 30 نوفمبر 2023 08:52 ص
استشهاد فلسطينيين اثنين ومقتل مستوطنين وإصابة 7 فى إطلاق نار بالقدس المحتلة قوات الاحتلال - ارشيفية
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استشهد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق النار عليهم، بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار فى القدس المحتلة.

 

فيما أعلنت الشرطة الاسرائيلية، مقتل مستوطنين اثنين، وإصابة 7 آخرين  بينهم 4 إصابات خطيرة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

 

 

 







القدس

فلسطين

الاحتلال

القدس المحتلة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة