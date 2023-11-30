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أكرم القصاص - علا الشافعي
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"إعلام القاهرة" تنظم ندوة عن الوعى بحقوق المواطنة 4 ديسمبر بحضور علا الشافعى

الخميس، 30 نوفمبر 2023 02:00 ص
"إعلام القاهرة" تنظم ندوة عن الوعى بحقوق المواطنة 4 ديسمبر بحضور علا الشافعى الكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع
كتب محمد صبحى

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تنظم كلية الإعلام بجامعة القاهرة، ندوة بعنوان" الإعلام وتشكيل الوعى بحقوق المواطنة"، وذلك بحضور الدكتورة ليلى عبد المجيد عميد الكلية الأسبق، والدكتور محمود يوسف وكيل الكلية الأسبق، والكاتبة الصحفية علا الشافعى رئيس تحرير اليوم السابع، والدكتور محمد سالمان طايع أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.
 
وتعقد الندوة يوم الإثنين 4 ديسمبر المقبل برعاية الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وبدعم الدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس جامعة القاهرة، وبإشراف الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة.
 
ويتطرق المتحدثون فى الندوة لحقوق المواطنة ودور الإعلام فى تشكيل الوعى ورفع درجة الوعى لدى المواطنين وتعزيز الانتماء للوطن .






التعليم العالى

علا الشافعى

اليوم السابع

تشكيل الوعى

حقوق المواطنة

اخبار مصر

اعلام القاهرة



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