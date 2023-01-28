وأشارت الشرطة الإسرائيلية - في بيان نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني- إلى أنها أجرت مداهمات ليلية في قرية منفذ العملية الفلسطيني، ما نتج عن القبض على 42 آخرين من أفراد عائلته وأصدقائه ومعارفه.

وأضافت الشرطة أن المحققين سينظرون ويدرسون في أي علاقة محتملة بين منفذ العملية وأقربائه وأصدقائه بحثا عن أي تورط محتمل في هجوم القدس.

من ناحية أخرى، قالت الإذاعة الإسرائيلية، إن منفذ إطلاق النار في منطقة سلوان بالقدس المحتلة هو طفل يبلغ من العمر 13 عاما، مشيرة إلى أنه مازال على قيد الحياة ويتلقى العلاج، وذلك بعد أن قالت إنه تم تحييده.

وأعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية عن إصابة شخصين في عملية إطلاق نار قرب بؤرة استيطانية في ضاحية سلوان بالقدس المحتلة.

على الفور استنفرت قوات الاحتلال الإسرائيلية بمحيط المنطقة، وأغلقت منفذ سلوان وحلق الطيران في سماء بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى عقب عملية إطلاق النار.