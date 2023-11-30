اليوم السابع
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الخميس، 30 نوفمبر 2023 09:48 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 15 مواطنا فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم

الخميس، 30 نوفمبر 2023 09:33 ص
إصابة 15 مواطنا فى حادث تصادم سيارتين بالفيوم اسعاف
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 15 مواطنا في حادث تصادم وقع بين سيارة ميكروباص، وسيارتين ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في نطاق محافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام وتحرر محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم، تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارتين ملاكي، بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، في المنطقة الواقعة بين طهطا وجرزا باتجاه القاهرة، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين إصابة 15 مواطنا، وتم نقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

 

 







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