أمين الفتوى: بعض الرجال والنساء الزواج لهم حراما ويحملهم ذنوبا

كتب أحمد عرفة

أجاب الشيخ عويضة عثمان ، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول هل الزواج فريضة أم سنة عن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟.

وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الخميس: "الفقهاء قالوا الزواج يخضع للأحكام الخمسة، يمكن أن يكون واجبا أو حراما أو سنة، أو مباحا أو مكروها".

وأضاف: "يمكن أن يكون الزواج واجب لما يكون قادر وفى نفس الوقت لا يستطيع بدون زوجة، وإلا شرد فى الحرام، هنا وجب الزواج، يعنى محتاج لعصمة من الوقوع فى الحرام".

وتابع: "الزواج للبعض يمكن أن يكون حراما، يعنى لو شخص غير قادر على تحمل المسئولية سواء رجل أو سيدة، وهيتعب الطرف الآخر ويخليه فى مشاكل وهيشقى معاه بسبب عدم تحمل المسئولية، هنا نقول له بلاش تشيل نفسك ذنب الزواج لك حرام".

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قد أطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054رأسي، عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كل مجالات الحياة.