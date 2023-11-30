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أسماء الأسرى والأسيرات الفلسطينيين المشمولين بقائمة الإفراج

الخميس، 30 نوفمبر 2023 04:59 م
أسماء الأسرى والأسيرات الفلسطينيين المشمولين بقائمة الإفراج معبر رفح
كتب أحمد جمعة

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أعلنت حركة حماس إلى أبناء الشعب الفلسطيني قائمة الأسرى والأسيرات المشمولين فى عمليات الإفراج اليوم، الخميس، سابع أيام صفقة التبادل، وهي كالتالي:

الأسيرات:

أهداب محمد علي حوراني / مناطق 48
صابرين علي قائد عطاونة/ مناطق 48
هديل باسم علي محاميد/ مناطق 48
شهد حمد مطصفى سويطات/ مناطق 48
أسيل عبد الوهاب كامل إبراهيم/ مناطق 48
آيات سعيد قاسم عتاملة/ مناطق 48
رنا محمد حسين سويلات/ مناطق 48
أسيل حسين محمود سويطات/ مناطق 48

الأسرى الأشبال:

سيف الدين محمد عبد الرحمن درويش / بيت لحم
عبدالكريم فرسان سلطان أبو مصطفى/ رام الله والبيرة
يونس مجدي إسماعيل حوامدة/ رام الله والبيرة
إدريس أحمد عبد الرحمن عبد / رام الله والبيرة
قصي عوض محمود مصري/  رام الله والبيرة
محمود إبراهيم محمود متولي/  قلقيلية
عبد الله حسن إسماعيل أولاد حمدان/ الخليل
عبد الله إياد باجس ألبو/ الخليل
يوسف حسين محمد حامد/ رام الله والبيرة
محمود رائد محمد إخليل/  الخليل
أسامة ماهر محمد قبها/ جنين
أحمد فضل خضر عجلوني/ القدس
محمد بهاء عبد الرحمن عياش/ رام الله والبيرة
رائد يوسف محمد إدريس صرصور/ الخليل
أحمد محمد أحمد مرزوق/ القدس
محمود إبراهيم محمود شلودي/ القدس
أبي يوسف عبد الحميد أبو مارية/ الخليل
محمود حسن أحمد قطناني/ نابلس
علي كريم كامل العساكرة/ بيت لحم
مهران عمار ابراهيم حميدان/ القدس
قسام محمد عبد المجيد حامد/ رام الله والبيرة
عز الدين عبد المجيد أحمد حامد/ رام الله والبيرة.






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