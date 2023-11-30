أخبار مصر.. المصريون فى نيوزيلندا يصوتون بانتخابات الرئاسة 10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة

نشر "اليوم السابع" خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة فى مقدمتها، انطلاق تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية من نيوزيلندا في العاشرة مساء اليوم بتوقيت القاهرة وانطلاق غرفة عمليات انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج، بالإضافة إلى استشهاد فلسطينيين اثنين ومقتل مستوطنين وإصابة 7 فى إطلاق نار بالقدس المحتلة، واستعدادات الأهلى الأخيرة قبل السفر إلى تنزانيا يانج أفريكانز.

المصريون فى نيوزيلندا يصوتون بانتخابات الرئاسة 10 مساء اليوم بتوقيت القاهرة

تنطلق عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، غدا الجمعة، وذلك بعد بدء فترة الصمت الانتخابي وتوقف الدعاية الانتخابية للمرشحين بالخارج، وذلك وفقًا للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.

إعلام إسرائيلي: أحد قتلى عملية القدس رئيس المحكمة الحاخامية بأسدود

كشف إعلام إسرائيلي، عن هوية أحد قتلى عملية القدس، مبينا أنه يعمل رئيسا للمحكمة الحاخامية بأسدود.

ارتفع عدد قتلى عملية مستوطنة راموت بالمدخل الشمالي لمدينة القدس المحتلة الى 3 إسرائيليين، وإصابة 6 أخرين.، عن القاهرة الإخبارية.

قلق فى الصين بعد ارتفاع أعداد الأطفال المصابين بالتهاب رئوى غامض

أحدث ارتفاع أعداد المصابين بالالتهاب التنفسى المنتشر في الصين قلق كبير في جميع أنحاء العالم، حيث قد أبلغت السلطات الصينية خلال الشهر الجارى ارتفاع حالات الإصابة بالتهاب رئوى غامض بين الأطفال، وأرجعت ذلك إلى رفع قيود وانتشار مسببات الأمراض المعروفة، مثل الأنفلونزا، والفطريات الرئوية (عدوى بكتيرية شائعة تصيب عادةً الأطفال الأصغر سنًا)، والفيروس المخلوي التنفسي (RSV)، وفيروس كورونا حسبما ما تقول منظمة الصحة العالمية (WHO).

وزيرة الهجرة تعلن انطلاق غرفة عمليات انتخابات الرئاسة للمصريين بالخارج

أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، انطلاق غرفة عمليات وزارة الهجرة لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، والتي تستمر لمدة 3 أيام 1، 2، 3 ديسمبر 2023، حيث يتم الرد على كافة استفسارات وأسئلة المصريين بالخارج على مدار الساعة، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

المران الأخير للأهلى قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز.. فيديو

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي مرانه صباح اليوم الخميس على ملعب مختار التتش بعد راحة سلبية لمدة 24 أمس الأربعاء، استعدادا لمباراته أمام يانج أفريكانز التنزاني يوم السبت المقبل في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيديو مباشر من مران الأهلي الأخير قبل السفر إلى تنزانيا عصر اليوم.

محمد صلاح يتصدر أفضل قائمة هدافى الجيل الحالى بالدوري الإنجليزي.. إنفوجراف

يتربع النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، على صدارة ترتيب قائمة لاعبى الجيل الحالى الأكثر تسجيلا للأهداف فى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد المستويات الرائعة التى قدمها مع الريدز على مدار 6 سنوات فى البريميرليج.

ونجح محمد صلاح فى تسجيل 149 هدفا خلال مشاركته فى 244 مباراة بالدوري الإنجليزي، بمتوسط 0.61 هدف فى المباراة الواحدة، ليأتى فى المركز الأول بين أفضل هدافى البريميرليج المستمرين فى المنافسة بالمسابقة حتى الآن.

استشهاد فلسطينيين اثنين ومقتل مستوطنين وإصابة 7 فى إطلاق نار بالقدس المحتلة

استشهد فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق النار عليهم، بحجة تنفيذهما عملية إطلاق نار فى القدس المحتلة.

فيما أعلنت الشرطة الاسرائيلية، مقتل مستوطنين اثنين، وإصابة 7 آخرين بينهم 4 إصابات خطيرة، نقلا عن القاهرة الإخبارية.

ليفربول فى مهمة صعبة لحسم التأهل بالدورى الأوروبى أمام لاسك لينز الليلة



يستضيف فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره لاسك لينز النمساوي العاشرة مساء اليوم الخميس، على ملعب " انفيلد"، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.

الهيئة الوطنية تحدد الأدوات الواجب توافرها فى لجان انتخابات الرئاسة

أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، دليلا استرشاديا عن الانتخابات الرئاسية المصرية. وتضمن الدليل القواعد المنظمة لعمل اللجان الفرعية ودور رؤساء اللجان الفرعية قبل وخلال عملية الاقتراع، والأدوات الواجب توافرها في اللجان الانتخابية.

الجيش الإسرائيلى يعلن تمديد الهدنة المؤقتة فى قطاع غزة

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي صباح الخميس، عن تمديد الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ، وسط استمرار مباحثات مراحل جديدة من صفقة التبادل بين إسرائيل وحماس.

يأتي هذا التمديد بعد أن رفضت إسرائيل استلام قائمة جديدة تشمل أسماء محتجزين وجثث لإسرائيليين قتلوا خلال الحرب على غزة ، وذلك قبل ساعات قليلة من انتهاء سريان الهدنة التي انتهت عند الساعة السابعة صباحا بالتوقيت، وبذلك تدخل الهدنة المؤقتة يومها السابع.

الحسابات الفلكية: أول أيام شهر رجب لعام 1445 هجريا يوافق 13 يناير 2024

كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية عن موعد شهر رجب فلكيا، ويكون أول أيام شهر رجب لعام 1445 هجريا السبت 13 يناير 2024، وعدد أيامه 29 يوما.

دقت ساعة الانتخابات الرئاسية 2024.. خلى بالك 6 ممارسات تبطل الصوت أبرزها استخدام القلم الرصاص

ساعات قليلة تفصلنا علي انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، الذي من المقرر أن يبدأ يوم الجمعة المُوافق 1 ديسمبر 2023 وذلك للمصريين بالخارج ويستمر حتى 3 ديسمبر، وفي الداخل لمدة ثلاثة أيـام أيضا 10 و11 و12 ديسمبر.

وزارة الصحة تحذر من انتشار الأنفلونزا وكورونا فى الشتاء.. حسام عبد الغفار: الوضع الوبائى مطمئن والأدوية بالمستشفيات متوفرة

حذرت وزارة الصحة والسكان من انتشار الفيروسات التنفسية ومضاعفاتها خاصة فيروسى الأنفلونزا الموسمية وكوفيد 19 خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تزيد من انتشارها مؤكدة أنه يجب الحرص على تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية بالإضافة إلى لقاح كورونا وجرعاتة التعزيزية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان في تصريحات لليوم السابع أنه تم توزيع التعريف المحدث لاصابات الأنفلونزا والكورونا على مستشفيات الصدر على مستوى الجمهورية والذى يتضمن تعريف الإصابة والأعراض والبرتوكول العلاجى المتكامل الذى يتعافى به المريض.

وفاة وزير الخارجية الأمريكى الأسبق هنرى كيسنجر عن عمر يناهز 100 عام

توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن عمر يناهز الـ100 عام، وفق ما أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت المؤسسة الاستشارية التابعة للدبلوماسي الراحل في بيان إن كيسنجر الذي كان وزيرًا للخارجية في عهدي الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، وأدى دورًا دبلوماسيًا محوريًا خلال الحرب الباردة "توفي اليوم في منزله بولاية كونيتيكت".