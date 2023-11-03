اليوم السابع
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2 مليار دولار حجم استثمارات 5 مشروعات بتروكيماويات جارى تنفيذها

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 01:00 ص
2 مليار دولار حجم استثمارات 5 مشروعات بتروكيماويات جارى تنفيذها وزير البترول طارق الملا
كتبت -مروة الغول

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على مدار السنوات التسع الماضية شهد قطاع البترول تنفيذ 3 مشروعات بتروكيماويات هامة، باستثمارات 4 مليارات دولار، وهم مشروعات الايثيلين ومشتقاته «ايثيدكو» ومشروع توسعات شركة موبكو فى عام 2016، وتم العام الماضى إضافة طاقات لشركة البتروكيماويات المصرية في عام 2022. 
 
 
كما أنه يجرى حالياً تنفيذ 5 مشروعات باستثمارات حوالى 2مليار دولار منها مشروع الألواح الخشبية ويقوم على استغلال قش الأرز كجزء مهم جداً لأنه يعمل على تقليل السحابة السوداء نتيجة حرقه، وفى نفس الوقت سيوفر استيراد الأخشاب متوسطة الكثافة MDF ، بالإضافة إلى مجموعة من المشروعات الأخرى مثل مشتقات الميثانول والأمونيا الخضراء والصودا أش والإيثانول الحيوى.
 
 
يذكر أن هناك تعظيم لفرص مشاركة القطاع الخاص للاستثمار في المشروعات البتروكيماوية الجديدة لدعم الاقتصاد الوطنى، يأتي ضمن المحاور الرئيسية لإستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية المٌحَدَثة لصناعة البتروكيماويات حتي عام 2040 والتي وضعت وزارة  البترول والثروة المعدنية والشركة القابضة للبتروكيماويات من خلالها خريطة لصناعة البتروكيماويات خلال الفترة المقبلة تحدد اولويات الاستثمار فيها وفقاً لاحتياجات الدولة وخططها التنموية، حيث إن الخريطة الجديدة لصناعة البتروكيماويات المصرية توجهت إلى تنويع رؤوس الأموال وجذب استثمارات وطنية وعالمية إلى مشروعات البتروكيماويات الجديدة من خلال شراكات استثمارية مع كيانات قطاع البترول وتشجيع شراكة القطاعين الحكومى والخاص فى البتروكيماويات.






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