17 رحلة طيران أوروبية سياحية تصل مطار مرسى علم الدولى اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، على مدار ساعات اليوم الجمعة، قرابة 2500 راكب من جنسيات مختلفة، أغلبها ألمانية وتشيكية وإيطالية يصلون على متن 17 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 153 رحلة طيران دولية وصلت خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى اليوم الجمعة.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها 3رحلات من التشيك، ورحلة بولندا، ورحلتين من ايطاليا، ورحلة من مطار هولندا، و10 رحلات من ألمانيا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى استقبل، منذ بداية الأسبوع حتى اليوم الجمعة، 153 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.