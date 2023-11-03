137 ألف سيدة حصلت على وسائل تنظيم الأسرة والمشورة في حملة طرق الأبواب بدمياط

كثفت مجموعات الفرق الطبية والرائدات الريفيات ب محافظة دمياط ، جهودها لحصر السيدات من المتزوجات والسيدات في سن الإنجاب، لتقديم المشورة لهن أثناء الزيارات المنزلية، كما يتم خلال الحملة إحالة الراغبات منهن في استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى عيادات تنظيم الأسرة الثابتة والمتنقلة، وذلك ضمن حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بمحافظة دمياط ، والتي تم إطلاقها بأول شهر أكتوبر الماضي والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر بجميع مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة هالة هدية مديرة إدارة تنظيم الأسرة والمشرفة على الحملة، أنه تم تصميم نموذج لجمع البيانات المطلوبة وتدريب الرائدات علي طريقة استيفائه، والعمل بنظام المسح من بيت لبيت وتصميم برنامج إلكتروني، وتدريب مدخلي البيانات عليه، مع تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من خلال الأطباء أخصائيات النساء والتوليد، ومقدمي الخدمة المدربون، وتوفير خدمة الطبيب الزائر بالوحدات الصحية والمراكز الطبية وتواجد العيادات المتنقلة في الأماكن العشوائية والنائية وذات الطبيعة الخاصة، والتي تقدم الخدمات "الكشف، وسائل تنظيم الأسرة، الفحص بالسونار، متابعة الحمل"، وكذلك خدمات تنظيم الأسرة أثناء الولادة بالمستشفيات العامة والمركزية، كما سبقت الحملة وتتزامن معها حملة إعلامية لزيادة الوعي بالمشكلة السكانية والترويج للخدمات المقدمة بالحملة وزيادة الطلب على الخدمات.

وصرح محمد المياح مدير نظم المعلومات بادارة تنظيم الأسرة، أن الفرق الطبية بإدارة تنظيم الأسرة بالمحافظة نجحت في حصر عدد 137408 من السيدات المتزوجات وغير المتزوجات وفي سن الحمل والإنجاب من عمر 15 عاماً حتى 49 عام، لافتاً إلى أن الحملة تهدف إلى حصر السيدات المتزوجات في سن الإنجاب، ومعرفة الموقف الفعلي من استخدام وسائل تنظيم الأسرة، وعمل قاعدة بيانات دقيقة، بجانب تقديم المشورة والتوعية بشكل مباشر ورفع معدل الاستخدام بالمحافظة.