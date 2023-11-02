تعليم دمياط: امتحانات الشهادة الإعدادية وفق نظام العام الماضى

أكد المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط أن امتحانات الشهادة الإعدادية سيتم وفق نظام العام الماضى، من خلال ورقة للأسئلة وأخرى للإجابة، وتدريب الطلاب على هذا النظام، وذلك توضيحا الطلاب وأولياء الأمور وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم.

وكان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وجه المديريات التعليمية بإعلان طبيعة وشكل الامتحان للطلاب، وما إذا كان سيتم عقد الاختبارات بنظام البوكليت أو مثل العام الماضى من خلال ورقة أسئلة وأخرى إجابة.