12 مركزا متنقلا تقدم كافة خدمات التوثيق للمواطنين من ظهر اليوم.. التفاصيل

كتب إبراهيم قاسم

يستقبل 12 مركزا لخدمات مصر المتنقلة، إعتبارا من الواحدة ظهر اليوم الجمعة المواطنين الراغبين فى خدمات التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، حيث تعمل هذه المراكز لأول مرة فى العطلة الرسمية يوم الجمعة من كل أسبوع.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار عمر مروان وزير العدل، فيما يتعلق بالتيسير على المواطنين وإتاحة كافة معاملات التوثيق كل يوم "جمعة من كل أسبوع".

وحددت وزارة العدل 12 مركزا لخدمات مصر المتنقلة وهى عبارة عن سيارات مجهزة بتعاون بين وزارتي العدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية بشأن تقديم خدمات توثيق مُيسرة للمواطنين والتى تتواجد فى مول السلام تاون سنتر – مول العرب – ديستريكت فايف – نادي الزهور بالتجمع الخامس – النادي الأهلي مدينة نصر – نادي الجزيرة الرياضي بالشيخ زايد – نادي الزمالك الرياضي – نادي 6 أكتوبر - نادي دريم – نادي هليوبوليس بالشروق – نطاق جامعة القاهرة –نطاق بولاق الدكرور.

ووجه المستشار عمر مروان وزير العدل، بتشغيل 12 مركزاً لخدمات مصر المتنقلة - سيارات - يوم الجمعة من كل أسبوع بدءًا من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة التاسعة مساءً، لإتاحة كافة معاملات التوثيق إعتباراً من يوم الجمعة 3 نوفمبر.