وكيل أوقاف كفر الشيخ: تنظيم قوافل دعوية ومقارئ بمطوبس وتعميمها بمراكز المحافظة

وأضاف بسيوني، كما شهد مركز مطوبس عقد مقرأة القرآن الكريم للائمة، ومقرأة القرآن الكريم للجمهور ، مشيراً أن المديرية تحرص على تنظيم الندوات والمقارئ، التي وجه بها وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعه، وهناك متابعة لكافة الفعاليات، وسيتم تعميم القوافل الدعوية والمقارئ، بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ.



