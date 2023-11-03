اليوم السابع
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وكيل أوقاف كفر الشيخ: تنظيم قوافل دعوية ومقارئ بمطوبس وتعميمها بمراكز المحافظة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 11:25 م
وكيل أوقاف كفر الشيخ: تنظيم قوافل دعوية ومقارئ بمطوبس وتعميمها بمراكز المحافظة الشيخ عطا بسيونى وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن مطوبس شهدت قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف، في إطار دور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير، وتعميق الحس الإيماني لدى المواطنين، برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ، واللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ .

وأضاف بسيوني، كما شهد مركز مطوبس عقد مقرأة القرآن الكريم للائمة، ومقرأة القرآن الكريم للجمهور ، مشيراً أن المديرية تحرص على تنظيم الندوات والمقارئ، التي وجه بها وزير الأوقاف، الدكتور محمد مختار جمعه، وهناك متابعة لكافة الفعاليات، وسيتم تعميم القوافل الدعوية والمقارئ، بمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ.

 


 

 







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