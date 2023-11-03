افتتاح مسجد "جنة الرحمن" فى العبور بالقليوبية بتكلفة 3 ملايين جنيه.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود، وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، افتتاح مسجد جنة الرحمن بالحي الثاني بمدينة العبور، موضحا أنه تم إقامة المسجد إنشاء جديد على مساحة بلغت 350 مترا، بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه، تحت شعار "خدمة بيوت الله شرف".

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أنه خلال الافتتاح ألقى خطبة الجمعة، وتناولت موضوع الحق في الحياة، حيث أن الشرع الشريف وفي إشارة بليغة أطلق على الوحي صفة الروح التي هي سر الحياة، مشيرا إلى أنه كان من أهم مقاصد الشرع والوحي السماوي حفظ النفس والعقل والدين والمال والعرض والوطن وهذه المقاصد هي سر الحياة والباعثة على صيانتها وحمايتها واستمرارها.

وأضاف، أن الخطية تناولت أن الشرع لم يتوقف على الاهتمام بالحياة فقط، بل اهتم بالإحياء لها سواءً إنقاذها من الهلاك أو تطهيرها من الضلال أو الأخذ بها من حالات الخوف والقلق إلى الأمان والراحة والسعادة، في قوله "ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"، بل ونادى الشرع بضرورة إعمار الأرض لتكون صالحة للحياة والبناء في قوله "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها".

واستطرد، أن الخطبة تطرقت إلى أنه في سبيل الحفاظ على الحياة نشر قيم المحبة والإخاء والتعاون في قوله "إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا"، لتظل الشرائع السماوية لها السبق على كل المواثيق الدولية والمنظمات الحقوقية في الحفاظ على الحياة والعدل وإرساء قيم الأخوة والمحبة وبذل النفع للناس ونشر روح التسامح والتعاون والاتحاد ونشر الرحمة بين كل بني آدم على اختلاف أعراقهم وجنسياتهم ودياناتهم.



جانب من الافتتاح



جانب من الخطبة



خلال افتتاح المسجد



صلاة الجمعة