شروط وجوائز المسابقة الدينية لطلاب الثانوية العامة.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المديريات التعليمية، بالإعلان عن المسابقة الدينية الكبرى لطلاب المرحلة الثانوية، لنشر الثقافة الدينية بين الطلاب، وذلك من خلال كتابة بحث موثق عن أحد الموضوعين التاليين:-

- الأمن المجتمعي أساس التنمية المستدامة في ضوء قراءتك كتاب الأمن المجتمعي من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير اكتب بحثا عن أهمية الأمن المجتمعي وأثره على استقرار المجتمعات وتنميتها.

- للإسلام منهج الحماية الأفراد والمجتمعات من الأمراض والانحرافات في ضوء قراءتك كتاب الوقاية من الأمراض والانحرافات" من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير، اكتب بحثا عن مليح الإسلام في حماية الفرد والمجتمع.

وحددت وزارة التربية والتعليم شروط المسابقة كالتالى:

-أن يكون الطالب مفيدا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

- صفحات البحث من 20 إلى 25 صفحة مكتوبة بالكمبيوتر على ورق مقاس بهوامش (2,54 سم).

- تكتب النصوص العربية في متن البحث بأستخدام الخط Simplified Arabic عادي حجم 14، وحجم 12 إلي لحاشية السفلية، وتنسخ الآيات القرآنية من المصحف الإلكتروني المجمع الملك فهد بحجم 16 بلون عادي الغير مسود)، وتكتب النصوص الإنجليزية بالخط Times New Roman عادي حجم12 في المتن وحجم 10 في الحاشية السفلية، مع جعل نوع الخط مسود (Bold) عند كتابة العناوين.

-في الحاشية يذكر اسم المؤلف عنوان الكتاب، ثم المحقق أو المترجم أن وجد اسم الناشر، رقم الطبعة والجزء في حال تكون الكتاب من أكثر من جزء رقم الصفحة)، وإذا كان المرجع مقالا في دورية فيذكر اسم المؤلف عنوان المقال اسم الدورية رقم المجلد العدد، مكان النشر، سنة النشر، رقم الصفحة.

- أما الآية القرآنية فيشار إليها في المان فقط باسم السورة يتبعه نقطنان: ثم رقم الآية .

- يلتزم الباحث بشروط البحث العلمي مع مراعاة المنهج النقدي، ومناقشة وجهات النظر المختلفة.

ـ حول موضوع البحث مع التوثيق العلمي للأراء وفقا للقواعد المتعارف عليها .

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

- الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 28 فبراير.

وقالت وزارة التربية والتعليم: تقدم وزارة الأوقاف جوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي: الأول 3500 جنيه، والثاني 2500 جنيه، والثالث 1500 جنيه، الرابع 1500 ومن الخامس إلى العاشر 1000 جنيها.