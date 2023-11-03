هندوراس تستدعى سفيرها لدى إسرائيل بسبب انتهاكات الاحتلال فى قطاع غزة

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استدعت وزارة الخارجية فى هندوراس سفيرها لدى إسرائيل للتشاور بسبب انتهاكات إسرائيل للقانون الإنسانى الدولى فى قطاع غزة، حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية.

يذكر أن وزارة الخارجية الأردنية أعلنت، فى بيان أن وزير الخارجية، أيمن الصفدي، قرر استدعاء سفير المملكة من إسرائيل "فورا" احتجاجا على "الحرب الإسرائيلية المستعرة على غزة التى تقتل الأبرياء وتسبب كارثة إنسانية غير مسبوقة".



وكانت كل من: تشيلى وكولومبيا استدعت، الثلاثاء الماضي، سفيريهما لدى إسرائيل احتجاجا على الهجوم العسكرى واسع النطاق الذى تشنّه إسرائيل على قطاع غزة.



وقبل ذلك، أعلنت الحكومة البوليفية، الثلاثاء قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل بسبب حملة القصف المدمر التى تنفذها على قطاع غزة .