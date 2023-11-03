نائب محافظ أسوان تتابع أعمال التطوير والتجميل والرصف فى أبو سمبل

أسوان- صلاح المسن

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ بالمتابعة الميدانية للأعمال الجارية بمشروع إنشاء الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية بطول 600 متر، وبنسبة تنفيذ 60 % ، وبتكلفة تقديرية تصل لنحو 24 مليون جنيه دعماً من وزارة السياحة والأثار ، ويتم التنفيذ بواسطة الهيئة العربية للتصنيع.

وشملت الجولة التفقدية لنائب المحافظ التى رافقها خلالها محمد عبد العزيز رئيس مدينة أبو سمبل، والمهندسة نهى محمود مدير المشروعات بالمحافظة، بالإضافة إلى مسئولى الجهات المعنية تفقد مشروعات الخطة الإستثمارية للمدينة والتى تضم تنفيذ أعمال التطوير والتجميل والرصف بدءاً من مدخل المدينة وحتى منطقة المعبد بطول 5 كم ، فضلاً عن إنشاء كافتيريا حضارية بشكل جمالى.

وشددت الدكتورة غادة أبو زيد على الجهة المنفذة لمشروع الممشى السياحى بضرورة الإلتزام بالمواعيد المحددة لنهو هذا المشروع الحيوى الذى يأتى ضمن الرؤية المتكاملة التى قام بوضعها محافظ أسوان بشأن خلق مواقع سياحية تتواكب مع البانوراما الجمالية والحضارية التى تشهدها مختلف مدن ومراكز المحافظة ، مشيرة بأن الممشى السياحى بمدينة أبو سمبل السياحية يشتمل على إنشاء التكاسى والإنترولوك ، مع تطوير ورفع كفاءة الجزر الوسطى بالمدينة وتركيب البلدورات ، وقاعدة الديكور للأعمدة ، وكذا أحواض الزهور المضيئة ، فضلاً عن برجولات وأعمدة إنارة ديكورية تحمل الهوية البصرية للمحافظة ، بالإضافة إلى إنشاء كافية ودورات مياه عمومية مجهزة بوحدة للمواطنين من القادرين بإختلاف ومرتادى الممشى السياحى ، وعمل الرامبات للتيسير على حركة ذوى الهمم لإستمتاعهم بالبانوراما الجمالية داخل الممشى السياحى عند الإنتهاء منه فى ثوبه الجديد .