مطار مرسى علم الدولى يستعد لاستقبال 147 رحلة طيران أوروبية أسبوعيا

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستعد مطار مرسى علم الدولى ، بداية من غداً السبت، حتى الجمعة المقبلة، لاستقبال 147 رحلة طيران دولية أوروبية تصل على مدار أيام الأسبوع، حيث أن تجرى السلطات المختصة بالمطار عملية تسهيل اجراءات الوافدين من الجنسيات المختلفة، مع تطبيق الاجراءات الاحترازية والامنية المتبعة فور وصولهم الى ارض المهبط.

وكشفت جداول الوصول الاسبوعية أن من المقرر وصول 147 رحلة طيران دولية اوروبية من عدة دول مختلفة اكثرها وصولاً من دولة المانيا والتشيك وكذلك ايطاليا وبولندا وبلجيكي وهولندا .

من جانبه قال ابو الحجاج العمارى، الخبير السياحى بمدينة مرسى علم، ان هناك مؤشرات مميزة للرحلات الوافدة خلال الموسم الشتوي على مدن مرسى علم والغردقة، موضحا أن الحنسيات الالمانية والبولندية والايطالية تعشق مدينة مرسى علم خلال فصل الشتاء.

واضاف الخبير السياحى ل اليوم السابع، ان مصر الله وهبها طقس مميز مختلف عن جميع دول العالم خلال فصل الشتاء حيث شمس ساطعة وكذلك درجات حرارة مميزة عن دول العالم خاصة اوربا التى تعيش فى درجات حرارة منخفضة، مما يجعلهم يصلون الى البحر الاحمر باعداد كبيرة .