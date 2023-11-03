اليوم السابع
Ads
الجمعة، 03 نوفمبر 2023 02:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر حادث بطريق "إدفو مرسى علم" فى أسوان

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 01:06 م
مصرع شخص وإصابة 4 آخرين إثر حادث بطريق "إدفو مرسى علم" فى أسوان إسعاف - أرشيفية
أسوان – عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى شخص مصرعه وأصيب 4 آخرين، اليوم، الجمعة، فى حادث انقلاب سيارة نقل على الطريق الشرقى الرابط بين محافظتى أسوان والبحر الأحمر "إدفو – مرسى علم"، وتدخلت سيارات الإسعاف لنقل المصابين والجثة من موقع الحادث.

تلقى مرفق إسعاف أسوان، بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "إدفو – مرسى علم" بالقرب من الكيلو 40، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص يدعى "جمال محمود محمد" 31 سنة، تم نقل جثته إلى مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة، وأصيب فى الحادث "علاء أحمد على، 23 سنة، اشتباه نزيف بالمخ وعمر فتحى محمد، 31 سنة، كدمات وسحجات متفرقة وياسين يوسف حامد، 23 سنة، كدمات وسحجات متفرقة ومحمد ممدوح حسين، 25 سنة، كدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى حورس بمدينة إدفو لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

 

 

 







حادث

طريق ادفو مرسى علم

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة