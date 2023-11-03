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محافظة الجيزة تدفع بفرق عمل لإصلاح كسر خط مياه بأوسيم

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 11:50 ص
محافظة الجيزة تدفع بفرق عمل لإصلاح كسر خط مياه بأوسيم إصلاح كسر خط مياة
كتبت - مرام محمد

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز ومدينة أوسيم بسرعة إصلاح كسر بخط مياه قطر 315مم بقرية برطس بمركز ومدينة أوسيم.

وتابع المحافظ جهود الدفع بـ16 شفاط مياه ومعدة تابعين لشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز أوسيم لرفع كافه آثار المياه الناجمة عن الكسر وذلك لعدم إعاقه الحركة المرورية وسير المواطنين.

ولفت إلى أنه تم الكشف عن موقع الكسر وتوجه الفرق اللازمة للإصلاح لضمان عودة المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة بقطع وضعف المياه وذلك بقرى برطس والقيراطيين وصيدا وعزبة الأبعدية.

وشدد محافظ الجيزة علي سرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة الشئ إلى أصلة عقب الانتهاء، مشدداً على الأجهزة التنفيذية بالتواجد الميداني حتى انتهاء كافه الأعمال.







الجيزة

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اوسيم



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