اليوم السابع
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تعرف على إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة محل فى الجيزة

الجمعة، 03 نوفمبر 2023 06:00 ص
تعرف على إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة محل فى الجيزة محافظة الجيزة - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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تتيح المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة، ضمن خدماتها المقدمة للمواطنين، خدمة استخراج بدل فاقد لرخصة محل، شريطة تقديم الطلب من خلال مالك المحل أو مستأجر أو وكيل أعمال (بتوكيل رسمي موثق)، وعدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، وذلك بتقديم الأوراق والمستندات التالية:
 
-صورة بطاقة الرقم القومي (والأصل للإطلاع).
-محضر شرطة في حالة الفقد.
-صورة آخر إيصال سداد رسم التفتيش (والأصل للاطلاع).
-صورة المستند الدال على سداد التأمينات الاجتماعية (شهادة/خطاب/إيصال) (والأصل للاطلاع).
-صور الشهادات الصحية للعاملين بالمحلات التي تتعامل مع الأغذية والمشروبات (والأصل للاطلاع).
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء المراكز والأحياء بضرورة الاهتمام برفع كفاءة العمل بالمراكز التكنولوجية والمتابعة المستمرة من قبل المسئول المختص بكل جهة لضمان فاعلية العمل بها.
 
وكلف محافظ الجيزة بالتأكد من الالتزام بالمدة القانونية لإنهاء المعاملات الخاصة بالمواطنين داخل المراكز التكنولوجية، وذلك لدورها الأساسي في تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات، وتبسيطها وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.






المراكز التكنولوجية

خدمات المراكز التكنولوجية

تراخيص

تراخيص المحلات

الجيزة

إجراءات استخراج بدل فاقد لرخصة محل



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