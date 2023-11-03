ما نبات القراص السيناوي وأبرز فوائده على صحتك

كتبت نهيرعبد النبى

سيناء يعنى الجمال والطبيعة والأعشاب النادرة والصحية، فهناك العديد من النباتات والأعشاب السيناوية والتي تساعد في علاج العديد من الأمراض والوقاية من غيرها، ومنها ما يسمى بعشبة القراص وهى من أشهر الأعشاب في سيناء وتساعد في طرد السموم من الجسم وتحسن كفاءة وامتصاص العناصر الغذائية في المعدة والأمعاء.

وحسب ما ذكره موقع Mskcc تشير العديد من الدراسات إلى أن نبات القراص قد يساعد في تخفيف أعراض تضخم البروستاتا الحميد (BPH) والتهاب المفاصل العظمي والالتهابات

وتشير البيانات المحدودة من الدراسات السريرية إلى أن نبات القراص قد يكون مفيدًا لالتهاب المفاصل والأعراض المرتبطة بمتلازمة البروستاتا الحميدة، وأدى مزيج من البلميط المنشاري والقراص إلى تقليل تكرار التبول أثناء الليل، وكان مشابهًا لبعض الأدوية في المرضى الذين يعانون من أعراض المسالك البولية السفلية أو تضخم البروستاتا الحميد. قد يساعد نبات القراص أيضًا على تحسين التحكم في نسبة السكر في الدم، على الرغم من أن خصائصه المضادة للسرطان قد تم وصفها في الدراسات المخبرية، إلا أنه لم يتم إجراء التجارب السريرية بعد.

وحسب ما ذكره موقع medicinenet تشمل فوائد نبات القراص الأخرى

-الوقاية من أمراض القلب

-مفيد لصحة الأمعاء

-تعزيز المناعة

-الوقاية من أمراض الكلى

-مهدئ للحساسية

-يساعد في علاج التهابات المسالك البولية

يخفف آلام التهاب المفاصل

ويعتقد أن نبات القراص منقي هواء الدم القوي الذي يزيل السموم من الجسم، مما يجعله إضافة ممتازة إلى روتينك اليومي. الخصائص المضادة للبكتيريا والفطريات والقابضة والمضادة للالتهابات كلها موجودة في العشبة.

يحتوي كل كوب من شاي نبات القراص على المكونات التالية

-الفيتامينات أ، ب، ك

-الريبوفلافين

-النياسين

-حمض الفوليك

-الكربوهيدرات (71.33 بالمائة)

-الدهون (2.36 بالمائة)

-البروتينات (25.8 بالمائة)

-كاروتين

كما أنها غنية بالمعادن مثل

-الكالسيوم

-حديد

-البوتاسيوم

-الفوسفور

-المنغنيز

-الزنك

-نحاس

-المغنيسيوم

يمكن أن يوفر شاي نبات القراص هذه الفوائد الصحية بسبب خصائصه ومحتوياته الطبية.

يعزز المناعة

يحتوي شاي نبات القراص على مستويات مضادة للأكسدة بالإضافة إلى فيتامينات A وC، التي تساعد على تعزيز جهاز المناعة. اكتشف العلماء أن نبات القراص يحفز الخلايا التائية، التي تساعد الجسم على مكافحة العدوى والأمراض الأخرى.

يحتوي شاي أوراق نبات القراص على مركبات نشطة بيولوجيا مثل الكاروتينات والفلافونويد (كيرسيتين) والفيتامينات والمعادن. وتشمل هذه الفوائد القدرة على تكوين نظام مناعة قوي والحفاظ عليه، بالإضافة إلى خصائص هذه العشبة المضادة للأكسدة، والتي يمكنها تحييد الجذور الضارة وطرد السموم من الجسم.

وفقا لدراسة، فإن شاي أوراق نبات القراص يساعد في الوقاية من الإجهاد التأكسدي والحفاظ على صحة جيدة.

يدعم وظيفة الدماغ

وفقًا للدراسات، يمكن لشاي نبات القراص أن يساعد في تحسين وظائف المخ وحتى تحسين الحالة المزاجية بشكل طفيف. تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يستهلكون شاي نبات القراص قد يكون لديهم مستوى أعلى من مستويات السيروتونين، مما يساعد في ردود الفعل الإدراكية.

الشاي جيد للنساء

يحتوي شاي نبات القراص على نسبة عالية من الحديد ويمكن أن يساعد في علاج فقر الدم لدى المرضى الذين يعانون من انخفاض عدد الدم.

يستخدم شاي نبات القراص أثناء الحمل للمساعدة في تحفيز انقباضات الرحم. ونتيجة لذلك، يوصى باستخدام شاي نبات القراص فقط للنساء اللاتي يعانين من تأخر الولادة أو المخاض البطيء بشكل غير عادي.

شاي نبات القراص هو أيضًا مادة لدر اللبن أو مادة تحفز إنتاج الحليب لدى الأمهات المرضعات .

بالنسبة للنساء الشابات، فهو يساعد على تجنب الانتفاخ والتشنج الذي يأتي مع بداية الدورة الشهرية. من خلال معالجة هرمون الاستروجين، يقلل من الأورام الليفية، وينظم تدفق الدورة الشهرية، ويمنع أعراض انقطاع الطمث لدى النساء.

يتحكم في الالتهاب

في طب الأعشاب، يتم استخدام شاي نبات القراص للمساعدة في تقليل الالتهاب في جميع أنحاء أجهزة الجسم. يمكن أن يساعد ذلك في علاج الأمراض الالتهابية والوقاية منها مثل التهاب المفاصل والذئبة وأمراض القلب والأوعية الدموية.

تطبيع ارتفاع ضغط الدم

يحتوي شاي نبات القراص على مركب فينولي يخفض ضغط الدم الانقباضي وفقا للدراسات، فإن شرب هذا الشاي بانتظام يمكن أن يساعد في تطبيع ضغط الدم.

يخفض مستويات الكولسترول في الدم

يحتوي نبات القراص على مادة البيتا سيتوستيرول التي تساعد على خفض امتصاص الجسم للكوليسترول وبالتالي الحفاظ على صحة القلب والشرايين.

الحساسية واضطرابات الرئة

نبات القراص له خصائص مضادة للهستامين. هذه العشبة هي مضاد للهستامين ومثبط لإنزيم تريبتاز الخلايا البدينة، وتستخدم كبديل "طبيعي" لإزالة الحساسية من الجيوب الأنفية وعلاج التهاب الأنف التحسسي .

نظرًا لأن مضادات الهيستامين المتاحة دون وصفة طبية يمكن أن تسبب النعاس والنوبات وجفاف الفم ، فقد يكون شاي نبات القراص بديلاً جيدًا لأولئك الذين يعانون من الحساسية.

لعدة قرون، تم استخدام شاي نبات القراص كمنشط لتخفيف أعراض اضطرابات الرئة.

المرضى الذين يعانون من الربو والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي والأنفلونزا ونزلات البرد قد يشملون هذا الشاي في نظامهم الغذائي .

يمنع أمراض الكلى وغيرها من مشاكل المسالك البولية والمثانة

شاي نبات القراص يفيد الكلى عن طريق زيادة إدرار البول وإزالة حمض اليوريك. بسبب خصائصه المضادة للالتهابات، فإنه يحسن وظائف الكلى وتدفق البول.

شاي نبات القراص هو مدر طبيعي للبول ويعزز تدفق السوائل بشكل سليم في الكلى والمثانة، ويمنع تكون حصوات الكلى .

وفقًا للأبحاث، يمكن لشاي نبات القراص أن يساعد في طرد السموم من المسالك البولية بالإضافة إلى دعم الأدوية المستخدمة لعلاج التهابات المسالك البولية .