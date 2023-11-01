عشبة "الزعرور" السيناوية هتقوي قلبك وتخلي مودك تمام

كتبت فاطمة ياسر

الزعرور يعد من الأعشاب السيناوية التي تظهر في سيناء وخاصة فى مدينة سانت كاترين، ولها العديد من الفوائد الصحية عند تناولها، وفقا لموقعي "vinmec"، و"”webmd"، تستخدم أوراق الزعرور كدواء، فهي تحتوي على مواد تسمى الفلافونويد، والتي لها تأثيرات مضادة للأكسدة، ووهذا يجعلها دواء للعديد من الأمراض، ومنها:

-علاج أمراض القلب :

تناولها يساهم بشكل كبير في الحماية من أمراض القلب، فتستخدم عشبة الزعرور في المساعدة على علاج أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل: قصور القلب وعدم انتظام ضربات القلب.

-علاج أمراض الأوعية الدموية:

تحسين كمية الدم التي يتم ضخها خارج القلب أثناء التقلصات، وتوسيع الأوعية الدموية، وزيادة انتقال الإشارات العصبية، لذلك تعد ذو أثر فعال في علاج ارتفاع ضغط الدم.

-تقوية الجهاز الهضمي:

نظرا لاحتواء عشبة الزعرور علي نسبة عالية من الألياف، فهذا يجعلها من الأعشاب المهمة في الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي، ويقلل فرص الإصابة بالعسر الهضمي، والإسهال والم المعدة.

-علاج الأمراض الجلدية: تتميز عشبة الزعرور بمحتواها العالي من مضادات الأكسدة، والتي غالبًا تساعد في علاج الالتهابات كالدمامل والقرح.

-تقلل الكوليسترول والحد من ارتفاعه:

خفض الكوليسترول،والدهون الثلاثية، مما قد يؤدي إلى تقليل تراكم الدهون في الكبد، ويحد من مشاكل القلب.

-الحفاظ علي الصحة النفسية: تخفيف القلق، وتحسين الحالة النفسية، لذلك يمكن شرب شاي عشبة الزعرور للحصول علي حالة نفسية جيدة.