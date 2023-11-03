وأكد نهاض فى تصريح اليوم لـ "أ ش أ" أن فرنسا ترى مصر شريكا مهما جدا لها في كافة ما يتعلق بالقضايا الدولية ، مضيفاً أن العلاقات المصرية الفرنسية علاقات استراتيجية ومتميزة .

وتابع قائلا:-" أننا نعمل ونتشاورونتباحث مع مصر بشأن القضايا الهامة والملحة والمؤثرة دوليا ، مؤكدا أن التشاور والتنسيق مع مصر يعد من أولويات فرنسا وأن بلاده تساند كافة الخطوات التي تهدف إلي السلم .

وأشاد بأيام التراث السكندري الذي تستمر فعالياته حتي 11 نوفمبر الجاري وتتضمن مجموعة من الفعاليات الهامة وينظمه مركز الدراسات السكندرية بالتعاون مع المعهد الفرنسي بالاسكندرية مؤكدا أهمية الاحتفاء بالتراث واحيائه فهو يمثل الماضي ويشكل الرؤية من أجل المستقبل .

وقال" إن من أكثر الأشياء التي تجعل الشعوب تعرف وتدرك قيمة الحياة هي أن تقرأ وتعي التاريخ وتشكل رؤية للمستقبل ، بما يعكس أهمية الحياة والحفاظ عليها وعلي السلم .

وأوضح أن أيام التراث السكندري تعكس كيف كانت الإسكندرية منذ أقدم عصور التاريخ والتراث الغني الذي تملكه ، فهي مدينة غنية وقرية بالتراث والتاريخ .

