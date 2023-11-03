قطع مياه الشرب عن مدينة كوم أمبو و7 قرى من السادسة مساء وحتى 12 صباح السبت

أسوان – عبد الله صلاح

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع أسوان، أنه نظراً لقيام الشركة بأعمال إحلال وتجديد بمحطة مياه الشرب بكوم أمبو، الأمر الذى يترتب عليه قطع المياه عن مناطق بمدينة كوم أمبو و7 قرى رئيسية أخرى.

وحددت شركة المياه هذه المناطق، وهى"حى غرب، ووسط وشرق، ما عدا عمارات الصفوة، والبشير، والنجاجرة غرب، وقرى الكفور، ما عدا سبيل مكى وقرى حجازة، ما عدا نجع العرب وقرى العتمور قبلى، ما عدا أجزاء من قرية العتمور قبلى وقرى العباسية".

وأشارت إلى أن ذلك اعتباراً من الساعة السادسة مساء الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023 وحتى الساعة الثانية عشر من صباح اليوم التالى السبت الموافق 4 نوفمبر 2023، وتهيب الشركة بالمواطنين فى تلك المناطق تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة.