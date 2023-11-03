قطار LRT من و إلى العاصمة الإدارية.. مواعيد الرحلات والخط الثالث للمترو

كتب سيد الخلفاوى

ينشر اليوم السابع مواعيد قيام أخر قطار LRT من والى العاصمة الإدارية، وكذلك مواعيد اخر قطار بالخط الثالث للمترو وموعد التقائه بخطى المترو الأول والثانى.

القطار الكهربائى الخفيف LRT :

قيام أخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة الفنون والثقافة 21:30 م

قيام أخر قطار من محطة عدلي منصور لمدينة المعرفة 21:45 م

قيام آخر قطار من محطة مدينة الفنون والثقافة الي عدلي منصور 22:05 م

قيام آخر قطار من محطة مدينة المعرفة الي عدلي منصور 22:10 م

الخط الثالث للمترو :

قيام أخر قطار بالخط الثالث من عدلى منصور في اتجاه الكيت كات 11:31 م

قيام أخر قطار بالخط الثالث من الكيت كات في اتجاه عدلى منصور 12:05 ص

يتم مقابلة أخر قطار للخط الأول مع الخط الثالث بمحطة جمال عبد الناصر الساعة 12:00 ص

يتم مقابلة أخر قطار للخط الثاني مع الخط الثالث بمحطة العتبة الساعة 12:00 ص