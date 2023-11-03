فلسطين: الفشل الدولى فى حماية المدنيين يمكن إسرائيل من اختطاف المجتمع الدولى

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أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم /الجمعة/، أنه من الواضح أن الفشل الدولى فى وقف الحرب وتطبيق القانون الدولى والقانون الإنسانى الدولى يجر المزيد من الفشل ليس فقط بوقف الحرب، وإنما أيضا بحماية المدنيين وتأمين شربة ماء لهم، بما يعنى أن استمرار العجز الدولى فى وقف الحرب حتى اللحظة يمكن إسرائيل من اختطاف كامل للمجتمع الدولي، وتدمير مرتكزات النظام العالمى القانونية واستبدالها بشريعة الغاب.

وأدانت الوزارة بأشد العبارات- فى بيان صحفي- استمرار حرب الاحتلال المفتوحة والمدمرة فى قطاع غزة لليوم الـ28 على التوالي، التى تخلف كل لحظة المزيد من الدمار والشهداء والمصابين والنزوح، وباتت تهدد بشكل جدى بوقف كامل مناحى الحياة الإنسانية فى قطاع غزة، بما فى ذلك المستشفيات وجميع أنواع الأعمال الإغاثية على اختلاف مستوياتها، فى حرب إبادة جماعية غير مسبوقة.



كما أدانت الوزارة كذلك اعتداءات وجرائم ميليشيات المستوطنين وقوات الاحتلال فى الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والتى أدت منذ فجر اليوم إلى استشهاد 11 فلسطينيا وعدد من الجرحى، بما فى ذلك التصعيد الحاصل فى عربدات المستوطنين وإرهابهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومنازلهم ومقدساتهم، كما أدانت بشدة اقتطاع حكومة الاحتلال أموال الشعب الفلسطينى بحجج وذرائع واهية.